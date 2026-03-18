入山杏奈さんがXを更新しました。【映像】元AKB48の入山杏奈が訪問看護の会社を設立「ご報告です。一人ひとりが自分らしく歩んでいける社会をつくりたい。その思いを形にするため、このたび会社を立ち上げました。社名は「Vilada（ビラーダ）」。スペイン語のフレーズ「Viva la vida（人生を謳歌する）」に着想を得て、人生をその人らしく歩み続けてほしいという願いを込めました。Viladaでは、訪問看護事業を起点に、住み慣れた