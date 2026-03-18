自民党の青年局はきょう、鈴木幹事長ら党幹部に対し、総裁選での投票資格を18歳以上に引き下げるよう求めるなど、党の運営に関する提言を手渡しました。提言は7項目で党の総裁選挙については、▼原則、満20歳以上の党員などとしている投票資格を18歳以上へ引き下げることや、▼決選投票で党員票の比重を増やすことについて、議論を加速するよう求めています。また、衆議院の比例代表の候補者は73歳未満とする党の内規を徹底するこ