日経平均株価は午後も上昇を続け、上げ幅は1500円を超えました。【映像】日経平均株価 上げ幅1500円超える国際的な指標となるニューヨーク市場の原油先物価格の上昇が一服したことなどから、日経平均株価は1500円を超えて上昇し、節目の5万5000円を1週間ぶりに回復しました。市場関係者は、きょう集中回答日を迎えた春闘で満額回答が相次ぎ、高い水準での賃上げが続きそうなことも株価を押し上げた要因の一つと分析していま