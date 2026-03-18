◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ 3-2 アメリカ(日本時間18日、ローンデポ・パーク)WBC決勝が日本時間18日に行われ、初優勝を飾ったベネズエラ代表が、優勝セレモニーで突如流れた国歌を、全力で歌う姿が話題となっています。準々決勝で侍ジャパンを下したベネズエラは、優勝候補アメリカ相手にも粘り強い打線が力を発揮。3回に今大会MVPに輝いたマイケル・ガルシア選手の犠牲フライで先制すると、5回には日本戦