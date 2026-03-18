17日、都内で開幕した『原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展』に、俳優の相武紗季（40）が登場し、“プーさん愛”を語った。【映像】ぬいぐるみを持ち微笑む相武紗季（くまのプーさん展の様子も）相武「私のプーさん好きが高じて、息子も大きくなった今でもずーっとくまのプーさんのぬいぐるみと一緒に寝ています。そういうところでも、くまのプーさん愛は受け継がれていくんだなと感じています」原作デビューから100周