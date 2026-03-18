NHK井上樹彦会長が18日、都内の同局で定例会見に出席した。Netflixが独占配信した今回の野球の世界大会、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、「国際大会を誰もが楽しめるような機会を設けることは公共メディアとして務めるべきこと。現状はあまり好ましいことではないと個人的には考えています」と述べた。自身の信条では公共放送で働く者として「人々の生きる力になりたいと思ってやってきました」とも言い、今