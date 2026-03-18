NHK井上樹彦会長が18日、都内の同局で定例会見に出席した。3月6日に報道局スポーツセンターに勤務していた中元健介チーフディレクター（50）が、東京・渋谷区内で女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交などの疑いで、警視庁に逮捕された件について、井上会長は先日の幹部らでの会議時に「人権を大事に考え、公私にわたって法令順守し、高い倫理観に基づく行動を行うことを全社員に徹底させるよう強く求めました」と明かした