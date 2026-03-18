ユヴェントスが、ローマに所属するイタリア代表MFロレンツォ・ペッレグリーニ（29）の獲得に興味を持っているようだ。ローマ下部組織出身で、2015年3月にトップチームデビューを果たしたペッレグリーニはサッスオーロでのプレイを経て、2017年夏に復帰。高いチャンスメイク能力と優れたボールキャリー能力、高精度のキックを武器に今季はここまでセリエA21試合に出場して3ゴール2アシストを記録している。そのペッレグリーニだが、