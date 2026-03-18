AFC女子アジアカップ準決勝で日本女子代表は18日、韓国女子代表との準決勝を戦う。運命の一戦を前に韓国メディア『daum』は11年ぶりの日本撃破へ期待を込めている。グループステージ3試合を17得点無失点の全勝で勝ち抜いた日本は、準々決勝でもフィリピンに7-0と圧倒。一方の韓国もグループ首位通過を果たすと、準々決勝でウズベキスタンに6-0の快勝を飾った。同メディアは因縁の対決を前に「11年の沈黙を打ち破れ。24得点無失点の