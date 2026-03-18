ディオール（DIOR）は、2026-27年秋冬ウィメンズコレクションを発表しました。ショーの舞台となったのは、パリの中心に位置するチュイルリー公園。この歴史ある庭園をモチーフに、「見ること」と「見られること」という都市の視線の関係性をテーマにしたコレクションが展開されました。Courtesy of DIORチュイルリー公園は16世紀、カトリーヌ・ド・メディシスの命によって造営され、その後ルイ14世の時代に再設計された庭園です。1