緊迫するイラン情勢を背景に、山形県内のガソリン価格が異常事態となっています。 【写真を見る】【史上最高値で日本一】山形県のガソリン価格が198円超え！なぜここまで高いのか？イラン情勢と特有の流通構造が直撃 県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり198円50銭に達し、全国最高値を更新しました。なぜ山形県でこれほどまでに価格が高騰しているのか、その背景と今後の見通しをお伝えします。