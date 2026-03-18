最終決戦は登板機会のなかったミラー(C)Getty Images指揮官は苦しい決断に迫られていた。現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（決勝）でベネズエラ代表に2-3と敗れた米国代表のマーク・デローサ監督の“ある采配”が物議を醸している。【動画】これぞスーパースター米主砲ハーパーの「敗戦後の行動」を見る序盤戦で2点をリードされる劣勢の中で米国は、8回裏に主砲のブライス・ハーパーが値千金の