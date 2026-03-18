◆オープン戦楽天―西武（１８日・ベルーナＤ）ＷＢＣに出場していた西武・隅田知一郎投手が１８日、試合前練習に合流した。投手陣からは「おかえり」と迎えられたという左腕。この日はキャッチボールを行ったあとブルペン入りしてＮＰＢ球を投じた。今後はオープン戦にも登板する予定で、開幕照準を合わせ調整を行っていく。