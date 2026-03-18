将棋の第５３期女流名人戦予選決勝が１８日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。後手の磯谷祐維女流初段が大島綾華女流二段に１０４手で勝利し、初の女流名人リーグ入りを決めた。得意の一手損角換わりで「自分らしくのびのび指せた」と回想。「予選は勝ち抜けないのかなという気持ちが大きかった」と笑み浮かべた。１３日の女流王位戦挑戦者決定戦に続く、２００３年１月生まれの同学年対決。長年のライバルに挑決では敗れ