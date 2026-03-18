将棋のユニバーサル杯第５３期女流名人戦（主催・報知新聞社など）予選４組決勝が１８日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、磯谷祐維女流初段が勝利し、自身初となる女流名人リーグ入りを決めた。上田初美女流五段、中村真梨花女流四段、香川愛生女流四段もリーグ入り。若手が台頭するなか、上田、香川は３期ぶり、中村は５期ぶりとなった。第５２期女流名人戦五番勝負で３期ぶりに復位した西山朋佳女流名人＝白玲、女流王将