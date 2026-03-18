◆ファーム・リーグ巨人―中日（１８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成・中田歩夢内野手（２１）が、今季の公式戦初打席で追撃の２点適時三塁打を放った。７回の守備から途中出場。７点を追う８回１死二、三塁で回ってきた第１打席で左腕・森山に対すると、カウント０―１からチェンジアップを捉えた打球は左翼フェンスを直撃。三塁へのヘッドスライディングを見せ、ベンチに向けて拳を突き上げた。遠投１２０