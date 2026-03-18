◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＤｅＮＡ元監督のアレックス・ラミレス氏が１８日、インスタグラムのリールを更新。ＷＢＣで優勝した母国・ベネズエラ選手へメッセージを送った。ラミレスは「ベネズエラチーム、２０２６年のワールド・ベースボール・クラシックでの優勝おめでとう！」と祝福。「これは単なるチャンピオンシップではないこれは我が国、私たちの文化