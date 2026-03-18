第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開幕を翌日に控えた１８日、大会３日目の２１日の第３試合で激突する専大松戸（千葉）・持丸修一監督と北照（北海道）・上林弘樹監督が、甲子園のスタンドで対談を行った。７７歳のベテラン持丸監督は初戦に向け「今年は若干ですかね攻撃力がいいので。今までは２、３点なのに今年は４、５点の勝負になってきた気はしてますね」と攻撃力をアピール。意気込みについて問わ