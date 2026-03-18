徳島県立博物館は１７日、ハゼの一種で絶滅危惧種の「ハヤセボウズハゼ」が四国で初めて見つかったと発表した。これまで奄美大島（鹿児島県）以南でしか確認されておらず、地球温暖化の影響で、生存できるようになった可能性もあるという。分布の北限を示す記録となる。博物館によると、ハヤセボウズハゼは絶滅の危険性が極めて高く、環境省のレッドリストで「絶滅危惧ＩＡ類」に分類される。沖縄本島や石垣島、台湾や中国南部