２月２１日の阪急杯は８着に終わったレイベリング（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父フランケル）は、次走で京王杯ＳＣ（５月２日、東京）を予定している。１月の睦月Ｓで１年３か月ぶりの勝利を挙げたが、前走はスタートで後手に回り、不完全燃焼に終わった。引き続き１４００メートルで巻き返しを狙う。３歳馬では、２月に東京で未勝利を勝ったマイネルグレートは青葉賞（４月２５日、東京）が目標。ヒヤシンスＳを勝ったラ