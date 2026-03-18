５月３、４日に福岡市で開催される「博多どんたく港まつり」の概要が１７日、発表された。例年並みの約２００万人の人出を見込む一方、経費削減を図るため、昨年までメインのパレード観覧用に設営していた桟敷席を廃止することを明らかにした。別に有料観覧席３０席を用意する。まつりは、福岡市や福岡商工会議所などでつくる「福岡市民の祭り振興会」が主催。サブタイトルは、終戦翌年の復活からの節目をとらえ、「どんたく復