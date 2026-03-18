１７日に最終回を迎えたテレビ朝日系ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」では、２３年前の銀行強盗射殺の真犯人が発覚。ラストには、淳一（竹内涼真）がプライベートでもまさかの選択を行い、ネットでは驚きの声が上がった。２３年前の銀行強盗射殺について、南良（江口のりこ）が事件に使われた拳銃を調べ、ある事実に気づく。万季子は、小学生だった淳一の身の潔白を証明したいがために、出頭。スーパー店長殺しは解