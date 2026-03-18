国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は６月に開幕する北中米Ｗ杯で、イランの１次リーグ３試合を米国からメキシコに変更する提案を認めない方針を固めたようだ。米国とイスラエルの攻撃を受けたことでイランのＷ杯出場が、危ぶまれている中、イラン連盟のメフディ・タージ会長は１７日にＳＮＳを通じて「トランプ米大統領がイラン代表の安全を保障で表明した以上、米国へ行かない。我々は現在、ＦＩＦＡと協議し、イランの試合をメキ