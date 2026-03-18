【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の杉浦太陽が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美の手料理を公開し、注目を集めている。【写真】45歳5児のパパタレ「焼色が絶妙」薄毛の0歳5子も見つめる辻希美の手料理◆杉浦太陽、絶品“ノンの豆腐ステーキ”披露杉浦は「ノンの豆腐ステーキは絶品だぜ」とつづり、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの後ろ姿越しに撮影した食卓の様子を公開。たっぷりのネギがのり、こ