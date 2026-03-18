【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の藤本洸大が3月16日、自身のInstagramを更新。ヤンキーに扮したショットを公開した。【写真】ジュノンボーイグランプリ俳優「可愛さが隠せてない」ヤンキー衣装でイメージガラリ◆藤本洸大、ヤンキー姿披露藤本は「夜露死苦。今日も仏恥義理で行こうぜ卍」とコメント。リーゼントのヘアスタイルに薔薇の花や「捨ててみせますこの命」などの文字がプリントされた白い学ランを着てヤンキーに扮し、