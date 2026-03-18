【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46で女優の井上小百合が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。ふっくらとしたお腹が際立つ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】31歳元乃木坂46メンバー、“ふっくらお腹”姿披露◆井上小百合、ドラマ「再会」オフショットを公開17日に最終回を迎えたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」で清原圭介（瀬戸康史）の現在の妻・清原琴乃を演じた井上は「テレ朝ドラマ『再会〜Si