【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙とABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が3月16日、それぞれのInstagramを更新。平成ギャル風2ショットやプリクラを公開した。【写真】「今日好き」18歳美女「再現度高い」平成