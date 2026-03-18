【モデルプレス＝2026/03/18】タレントの川崎希が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分のお弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳3児のママタレ「ボリューム満点で喜びそう」苺＆ぶどう添えられた色鮮やかな手作り弁当◆川崎希、2人分のお弁当を披露川崎は「きょうのお弁当」と報告し、机の上に並んだ2つのお弁当の写真を公開。写真には、彩り豊かな野菜やウインナー、おかずがバランスよく詰められたお弁当