外食大手トリドールホールディングスの傘下でハワイアンカフェ「コナズ珈琲」を展開する株式会社KONA’Sは、従業員同士の成長と感謝を可視化する新制度「MAHALO（マハロ）」を導入する。社員とアルバイト約4,350人を対象に、1年間の成長を評価してポイントを付与し、そのポイントを自身の成長に貢献した同僚へ送る仕組みだ。ポイントはインセンティブにも連動し、条件によっては最大100万円を超える支給も可能になる。人材定着や組