【DMM通販：「プレミアホビー商品抽選販売」】 抽選期間：3月18日15時～3月24日15時 当選発表：3月26日から4日以内 DMM通販にて、プラモデルやトイガンなどを対象にした「プレミアホビー商品抽選販売」を実施している。抽選期間は3月24日15時まで。当選発表は3月26日から4日以内に行なわれる。 今回の抽選販売では、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」「MG 1/