18日午前、山形県大江町で発生した火事は少なくとも建物5棟が焼け、午後3時前に火が消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。18日午前11時前、大江町本郷で「プラスチックと簡易トイレが燃えている」と近くに住む男性から119番通報がありました。消防によりますと、ポンプ車が5台出動して消火活動を行い、火はおよそ4時間後の午後3時前に消し止められましたが、少なくとも建物5棟が焼けました。また、ほかに簡