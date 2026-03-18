バナナ・リパブリックから、旅と自然にインスパイアされたSpring 2026コレクションが登場♡アメリカ南西部・サンタフェの豊かな風景を背景にしたキャンペーンとともに、春の装いを格上げするアイテムが揃います。リラックス感と洗練を兼ね備えたラインナップで、日常から旅先まで幅広く活躍するスタイルに注目です♪ 春を彩る最新コレクション Spring 2026コレクションは、サンタフェの自然や文化から着想を得た、