高松刑務所は１７日、個人のブログに内部文書を載せたなどとして、同刑務所の法務技官の男性（６９）を減給１００分の２０（１か月）の懲戒処分にした。発表によると、男性は昨年６〜７月頃、国が当事者の裁判に関する内部文書を個人のブログに載せたほか、他の人を侮辱する言葉を書き込んだ。同年８月頃に法務省の指導で、該当箇所は削除された。高松刑務所の小川雅之所長は「職員への指導を徹底し、再発防止に努める」とコ