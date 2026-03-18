１５日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで日本は海外開催の冬季大会では過去最多の４４選手で臨んだが、６大会ぶりに金メダルなしで終わった。冬季の障害者スポーツを取り巻く環境の厳しさや強化の課題が浮き彫りになった。（ミラノ・コルティナ冬季パラ取材班）次回も欧州欧州の伝統的なスキーリゾート・コルティナダンペッツォで行われたアルペンスキーは険しい山岳地形を利用した起伏の激しいコースに多くの