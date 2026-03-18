5子の父で、タレントの杉浦太陽さんがトヨタの見守りGPS「SayuU（サユー）」の新モデル発表会に登場。先日、親子共演を果たした長女・希空さんとの嬉しいエピソードについて語りました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】初共演した長女・希空から「初めてカッコいいって言われた」と回顧「親子でウルトラマンが夢」と語りつつ「親の押し付けは良くないので…」新モデル「SayuU2」は、GPSとしての機能以外にも通話や子どもの危