「頭かゆいスズメを後ろから撮るととても愛らしい」【写真】頭かゆいの？「ごめん寝」状態で、すりすりこんなひと言とともに「X」に投稿されたスズメの写真。木のざらざらした樹皮に頭をこすりつける様子が人気を集めました。「うっわ〜！ これはかわいいわ〜。」「後頭部がラブリー ですね」「ぽてって落ちてるみたい」たくさんの人の心をとらえたこの写真を撮影・投稿したのは「ごりぺん」（@gorion6）さんです。ごりぺんさん