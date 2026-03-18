世界的に重要なマメ科牧草としてのアルファルファ（ムラサキウマゴヤシ）はこれまで、化学除草剤の使用による環境汚染と食品安全上の問題に直面してきた。中国の科学者はこのほど、「ゼロ汚染」で雑草を抑制すると同時に作物の生長を促進する新型の微生物除草剤を発見した。この成果は、青島農業大学の孫娟氏率いるチームが長年にわたり研究を重ねて達成したもので、関連論文は先日、国際学術誌「Pest Management Science」にオン