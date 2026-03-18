夫への不満が抑えきれなくなった時、義両親に伝えられますか。それとも、黙っていますか？【ママたちの本音】配偶者への不満、義両親に言う？言わない？株式会社インタースペースが運営する情報発信メディア『ママスタセレクト』が実施した、義両親への夫の不満調査によると、4割が「義両親にも夫の文句を言う」と回答しました。この調査は、子どもがいる、または妊娠中の女性814人を対象に、2026年1月に実施したものです。義両親