ドイツの日用品小売り大手ミュラーが中国市場への本格進出を決めました。同社は上海市浦東新区で地域本部と中国1号店を開設する計画で、3000万ドル（約47億8000万円）を投資します。1号店は2026年第4四半期の開業を予定しており、今後5年間で中国国内に200〜500店舗を展開する目標を掲げています。欧州で約1000店舗、年間売上高約50億ユーロ（約9160億円）を誇る同社にとって、アジア市場への本格参入の第一歩となります。ミュラー