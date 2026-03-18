米ワシントン・ポスト紙のウェブサイトは近日配信した記事で、中国政府が電気自動車（EV）の普及を力強く推進し、石炭、再生可能エネルギー、バッテリーエネルギー貯蔵への投資に力を入れることで、潜在的な石油不足の影響から自国経済を守ろうと努めていると報じています。記事はまた、中国を「電力帝国」と呼び、外部の化石燃料に依存するのではなく、国内発電にますます頼るようになっていると指摘するエネルギー専門家もいると