新開発の「純ガソリンエンジン」発表！自動車業界全体で「電動化」へのシフトが進みつつありますが、その一方で「内燃機関」の持つ魅力は今でも全く色褪せるものではありません。その可能性を追求し続けるブランドのひとつが、2026年3月16日に新世代ガソリンエンジン「ターボ100」を正式発表した、フランスの自動車メーカー「プジョー」です。【画像】超カッコイイ！ これが新開発「ガソリンエンジン」搭載モデルです！（24枚