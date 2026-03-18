凪良ゆう『わたしの美しい庭』（ポプラ社）の全面帯が作成された。本書の重版も決定し、全国の書店で再展開される。 【写真】桜・梅・桃・すももの花……春爛漫の装いとなった『わたしの美しい庭』 『わたしの美しい庭』は、マンションの屋上庭園にある「縁切り神社」を舞台にした連作短編集。 小学生の百音と統理はふたり暮らし。朝になると同じマンションに住む路有が遊びにきて、三人でご飯を食べる。百音と統理は血が