二宮裕次『BUNGO―ブンゴ―』（集英社）の全話無料キャンペーンが3月18日（水）から3月24日（火）まで、電子コミックサービス「LINEマンガ」にて開催される。 LINEマンガ新企画「LINEマンガ インディーズ」全話無料で連載開始 『BUNGO―ブンゴ―』は少年野球チームのない町で買い与えてもらったボールで「壁当て」に心血を注ぐ石浜ブンゴが、少年野球日本代表の野田ユキ