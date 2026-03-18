きょう午前、山形県大江町で起きた多数の仮設トイレや建物が燃える火災は、午後３時前に鎮火が確認されました。 【画像】炎上する建物や仮設トイレ 消防によりますと、午前１１時ごろ山辺町に住む住民から黒煙が上がっていると通報がありました。午前１０時５０分ごろには大江町で住民から簡易トイレが燃えていると通報があったということです。 方角からこれらは同じ火災とみられ、消防車が５台出動し現場で消火活動が行われま