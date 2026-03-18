現地時間３月17日のチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド・オブ16第２レグ、レアル・マドリーは敵地でマンチェスター・シティと対戦した。ホームでの第１レグに３−０で先勝したマドリーは20分、ヴィニシウス・ジュニオールが左足でシュートを放つと、シティMFベルナルド・シウバがゴールライン上でブロック。このプレーにVARのチェックが入り、オン・フィールド・レビューの末にB・シウバにハンドがあったとしてマドリーにPKが