東京証券取引所18日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は大幅に反発した。日本側が米国産原油を調達する意向と伝わり、原油供給への懸念がひとまず後退、買い注文が膨らんだ。終値は前日比1539円01銭高の5万5239円40銭。東証株価指数（TOPIX）は90.34ポイント高の3717.41。出来高は約22億8488万株だった。