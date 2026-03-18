JR東日本のロゴJR東日本は18日、1月以降に輸送トラブルが相次いだことを受け、喜勢陽一社長の報酬を1カ月間20％減額するなど計4人に対する処分を発表した。同社は「管理、監督責任を十分に果たせなかった」と理由を説明している。安全統括管理者の渡利千春副社長も1カ月間10％の報酬減額とし、常務取締役、常務執行役員の2人をけん責処分とした。1月には作業ミスによる停電で山手線や京浜東北線が止まったほか、2月は京葉線