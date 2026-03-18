藤井聡太六冠、「カド番」しのげるか。 【写真を見る】藤井聡太六冠(23) きょうの勝負めしは？負ければ｢王将｣失冠… 地元･愛知で勝利し最終局に望みつなげるか “カド番”で迎えた王将戦第6局1日目 名古屋 （愛知･瀬戸市出身 藤井聡太六冠3月17日 名古屋）「地元ということもあって、体調的にも問題なく臨めそう。踏み込んでいく将棋を」 5連覇を目指す藤井聡太六冠(23)に、永瀬拓矢九段(33)が2年連続で挑戦する王将戦・七番