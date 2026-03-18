１８日の東京株式市場では買い注文が膨らみ、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１５３９円０１銭（２・８７％）高の５万５２３９円４０銭だった。５営業日ぶりに上昇した。前日の米ハイテク株高の流れを受け、東京市場でも日経平均への影響度が大きい半導体関連銘柄を中心に上昇した。東証プライム銘柄の９割超が上昇する全面高の展開となった。米国産の原油の増産方針などが報じられ、原油調達に関する過度な不安が