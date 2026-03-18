部落解放同盟の第83回全国大会であいさつする西島藤彦委員長＝18日午後、東京都内部落解放同盟の第83回全国大会が18日、東京都内で2日間の日程で始まった。西島藤彦委員長（72）は被差別部落の所在地情報をさらす行為を挙げ「部落差別が存在する限り、ひるむわけにはいかない」と述べ、差別への法規制の強化を目指す考えを示した。埼玉県狭山市で1963年に女子高校生が殺害された狭山事件で無期懲役が確定し、冤罪を訴え再審請